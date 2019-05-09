تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

4 أرقام إنجليزية قياسية تزين فوز توتنهام على أياكس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حفلت مباراة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -التي انتهت بفوز الفريق اللندني 3-2 وتأهله إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض- بالعديد من الأرقام المميزة.      



وبات توتنهام -الذي صعد إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه- ثامن فريق إنجليزي يشارك في نهائي دوري الأبطال، بعد فرق أرسنال وأستون فيلا وتشلسي وليدز يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم.      


وأصبح توتنهام أول فريق إنجليزي يقلب تأخره صفر-2 إلى انتصار في إحدى مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بعد مواطنه مانشستر يونايتد الذي حقق نفس الإنجاز في نسخة المسابقة عام 1999 عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، ليشق طريقه بنجاح نحو التتويج باللقب الأوروبي المرموق.      


وأنهى توتنهام الشوط الأول خاسرا (صفر-2)، قبل أن ينتفض في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف عبر نجمه البرازيلي لوكاس مورا.      


وضرب توتنهام موعدا في المباراة النهائية -التي ستجرى في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني- مع مواطنه ليفربول الذي اجتاز عقبة برشلونة الإسباني في مواجهة الدور قبل النهائي.



فريق ليفربول فاز على برشلونة ويواجه توتنهام بالنهائي الأوروبي (الأوروبية) وأصبح هذا هو ثالث نهائي إنجليزي خالص في المسابقات الأوروبية بعدما سبق أن التقى توتنهام مع مواطنه وولفرهامبتون عام 1972 في نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا)، قبل أن يتغير مسماها إلى الدوري الأوروبي، وكذلك بعدما واجه مانشستر يونايتد فريق تشلسي في نهائي دوري الأبطال عام 2008. 


وبات لوكاس مورا خامس لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في إحدى مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بعد الأسطورة الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، والكرواتي إيفيكا أوليتش، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.      


واحتاج مورا إلى 204 ثوان فقط لتسجيل الهدفين الأول والثاني لتوتنهام، ليعدل النتيجة إلى 2-2 في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة.           


وأصبح ماتياس دي ليخت -الذي أحرز الهدف الأول لأياكس- رابع لاعب مراهق يهز الشباك خلال الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بعد نور الدين فوتر لاعب أياكس أمستردام السابق عام 1996، والنيجيري أوبافيمي مارتينز مع إنتر الإيطالي عام 2003، والفرنسي كيليان مبابي مع فريقه السابق موناكو الفرنسي عام 2017.




كلمات متعلقة

4, أرقام, إنجليزية, قياسية, تزين, فوز, توتنهام, على, أياكس,

تابعونــا

إلقاء القبض على مارادونا إلقاء القبض على مارادونا 2019-05-23 | 11:27:38

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا 2019-05-22 | 23:35:55

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب 2019-05-22 | 13:30:34

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...

تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة 2019-05-22 | 11:36:42

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام عكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة حادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات علاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين مصرع الفتى احمد رفايعة قرية سالم قاصر ام الفحم اطلاق نار شجار المسجد الاقصى امطار الخير المصلون يصلون صلاة تساقط الخير طارق مازن غنايم زفاف رئيس بلدية سخنين عرس عربي فلسطيني مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com