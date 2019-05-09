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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ومن ثم ارتفاع ملموس



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 من المتوقع اليوم أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتكون أقل من المعدل السنوي العام بحوالي 8 درجات، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية ولطيفية في باقي المناطق خلال ساعات النهار لكنه يكون بارداً ليلاً



وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الحميس والأيام القادمة :


اليوم الخميس تبقى الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة الى أربعة درجات مئوية ، ويكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً بوجه عام مع برودة واضحة في ساعات الليل والفجر الباكر ، الرياح تكون غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويوم غد الجمعة يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود في ساعات الصباح جو بارد نسبي الى بارد مع حرارة منخفضة. بينما يسود جو ربيعي دافئ في ساعات الظهيرة وصولاً الى ساعات المساء حيث تنخفض الحرارة مجدداً. الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.


وفي يومبعد غد السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بحدود درجتين الى ثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل في ساعات النهار ، ويميل الجو في ساعات الليل للبرودة النسبية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.




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