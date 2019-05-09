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الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة ملف التهدئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 من المقرر ان يصل وفد من المخابرات المصرية الى قطاع غزة اليوم الخميس لمتابعة تطورات ملف التهدئة.



فيما سيصل الوفد المصري مساء اليوم  للاشراف على تنفيذ تفاهمات التهدئة ولمنع اندلاع مواجهة جديدة.


وسيلتقي الوفد قيادات من حركة حماس و باقي الفصائل الفلسطينية .


وكان وفدا قيادة حركتا حماس والجهاد الاسلامي،وصلا امس  الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد أيام من توجههما الى  العاصمة المصرية القاهرة.




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