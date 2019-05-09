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معجزة كروية جديدة.. سوبر مورا يقود توتنهام لقتل أياكس



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام، لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في إياب نصف النهائي.

وتقدم أياكس أولا عبر ماتياس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يعادل لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم أحرز اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب توتنهام الجديد، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، وسيلعب توتنهام في النهائي أمام ليفربول، الذي بدوره أقصى برشلونة بفوز عليه مساء الثلاثاء برباعية نظيفة.




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