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اصابة خطيرة لشاب(20 عاما)باطلاق نار في الناصرة



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اصيب شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما مساء اليوم الاربعاء بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة الناصرة.


وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشاب وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالته خطيرة اثر اطلاق نار.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب(20 عاما)باطلاق نار في الناصرة




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