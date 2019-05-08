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اصابة شاب باطلاق نار في مخيم شعفاط



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس ان شاب مصاب بعيارات نارية وصل الى مستشفى هداسا عين كارم في القدس مساء اليوم الاربعاء.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في مخيم شعفاط




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