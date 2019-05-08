اصابة, 3, شبان, بجراح, جراء, شجار, في, شقيب, السلام,

وصل 3 شبان مساء اليوم الاربعاء الى مستشفى سوروكا في بئر السبع اثر اصابتهم خلال شجار عنيف في بلدة شقيب السلام في النقب .

الطواقم الطبية قدمت الاسعافات للمصابين ووصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة . الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيقات , حيث تبين ان الخلفية تعود لنزاع قديم بين مجموعة من الشبان .