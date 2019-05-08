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عرابة:اقبال كبير على محلات الحلويات في شهر رمضان المبارك



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



يشهد شهر رمضان الكريم حركة تجارية نشطة , حيث يكون اقبال كبير على محلات الحلويات قبل الافطار مما يضيف اجواء خاصة في الشهر الفضيل .


من مميزات الحلويات في الشهر الفضيل هي القطايق والعوامة , حيث يستهلك المواطنين كميات كبيرة منها خلال هذا الشهر وتعتبر من الحلوى المفضلة لدى الصائمين .

مراسل الصنارة نت قام بجولة في مدينة عرابة ورصد الاجواء الرمضانية بشكل عام وفي محلات الحلويات بشكل خاص ,...رمضان كريم .




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