عرابة:اقبال, كبير, على, محلات, الحلويات, في, شهر, رمضان, المبارك,

يشهد شهر رمضان الكريم حركة تجارية نشطة , حيث يكون اقبال كبير على محلات الحلويات قبل الافطار مما يضيف اجواء خاصة في الشهر الفضيل .

من مميزات الحلويات في الشهر الفضيل هي القطايق والعوامة , حيث يستهلك المواطنين كميات كبيرة منها خلال هذا الشهر وتعتبر من الحلوى المفضلة لدى الصائمين .مراسل الصنارة نت قام بجولة في مدينة عرابة ورصد الاجواء الرمضانية بشكل عام وفي محلات الحلويات بشكل خاص ,...رمضان كريم .