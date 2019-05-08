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بريطانيا وألمانيا تنتقدان انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقدت بريطانيا وألمانيا اعلان ايران انسحابها الجزئي من الاتفاق النووي. ففي لندن دعا المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي طهران الى الالتزام بتعهداتها وعدم اتخاذ خطوات من شانها تصعيد الموقف. وبدوره قال الناطق بلسان المستشارة الألمانية إن برلين تتوقع من ايران ان تفي بالتزاماتها عملا بالاتفاق النووي.
بريطانيا وألمانيا تنتقدان انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي




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