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كابول:الحكم بالسجن 7 سنوات على الشاب علي محمود بتهمة طعن ابن عمه والتسبب بوفاته



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا قرار حكم بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات على الشاب علي محمود حج  (28 عاما) من قرية كابول بتهمة قتل ابن عمه الشاب وحيد نايف حج (23 عاما) من كابول دون عمد وحيازة سكين , كما وفرضت المحكمة غرامة على المتهم بتعويض عائلة المرحوم بدفع مبلغ 100 الف شيقل .


وافيد وفقا لما جاء في لائحة الاتهام انه بين عائلة المتهم وعائلة المرحوم هناك خلاف مستمر, وفي تاريخ 08.10.17  وقع جدال كلامي بين افراد من العائلتين, وعلى خلفية ذلك .في ساعات المساء  وصل المرحوم برفقة شقيقه قرب بيت والدي المتهم ووقع جدال بينهما وبين شقيق المتهم مما اسفر في النهاية لطعن الشاب وحيد حج دون عمد  والتسبب بمقتله.
كابول:الحكم بالسجن 7 سنوات على الشاب علي محمود بتهمة طعن ابن عمه والتسبب بوفاته




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