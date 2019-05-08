ورقة, جديدة, تقرب, نيمار, من, ريال, مدريد,

يُكثف ريال مدريد جهوده خلال الفترة الحالية، من أجل التحضير لصفقات التدعيم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والمُعار لصفوف بايرن ميونخ، قد يكون مفتاح الميرنجي لضم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.وأضافت الصحيفة: "بايرن ميونخ لن ينفذ خيار الشراء النهائي في عقد إعارة خاميس مقابل 42 مليون يورو، وسيعود اللاعب إلى ريال مدريد".وتابعت: "خاميس ليس ضمن خطط زيدان، وأبرز المهتمين به باريس سان جيرمان، ويمكن أن يستخدمه ريال مدريد كورقة خلال المفاوضات لضم نيمار".وأشارت الصحيفة، إلى أن خاميس أبلغ زملائه في صفوف البافاري بأنه من المحتمل جدًا أن تكون وجهته المقبلة باريس سان جيرمان.وأفاد التقرير، أن باريس سان جيرمان سيكون منفتحا لإبرام صفقة ثلاثية، مع وجود مبلغ من المال بدلا من 350 مليون يورو.ويُعد نيمار أحد الأهداف الرئيسية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وقبل أن ينضم إلى برشلونة عام 2013، رغم نفي النادي اهتمامه بالبرازيلي.