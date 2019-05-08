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مجد الكروم:الشرطة ترفض طلب اللجنة الشعبية بمنح تصريح لوقفة احتجاجية ضد العنف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اكدت اللجنة الشعبية في مجد الكروم أن الشرطة رفضت منحهم ترخيص لتنظيم وقفة احتجاجية ضد العنف التي من المقرر ان تقام يوم السبت المقبل 11-05-2019 على الشارع الرئيسي مدخل البلدة , وذلك بادعاء أن الوقفة قريبة من الشارع الرئيسي وتشكل خطراً على المواطنين .


وجاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية في مجد الكروم :"نؤكد في اللجنة الشعبية ان الشرطة هي المسؤولة عن تفشي الجريمة والسلاح في المجتمع العربي تسعى لافشال الوقفة وذلك بحجج واهية ، واننا عازمون على اقامتها بجانب شارع 85 حتى لو رفضت الشرطة ذلك. من هنا ندعو اهالي مجد الكروم وقرى المنطقة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 11/5 الساعة الخامسة عصرا على شارع 85 ( المفرق الشرقي ) ، للتنديد ولرفض دور وممارسات الشرطة في القرى العربية".
مجد الكروم:الشرطة ترفض طلب اللجنة الشعبية بمنح تصريح لوقفة احتجاجية ضد العنف




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