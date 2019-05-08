نتنياهو يرد على إيران حول النووي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بتسريع تخصيب اليورانيوم، قائلا "في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي. لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية". وأضاف نتنياهو في خطاب ألقاه في مراسم احياء إسرائيل ذكرى جنودها ومواطنيها الذين قتلوا في الحروب والعمليات، أن "أحداث الأيام القليلة الماضية، توضّح ما يدور حول كفاحنا". وأقيمت المراسم في القبرة العسكرية في "جبل هرتسل" بالقدس، بحضور الرئيس الإسرائيلي وقائد الجيش. وقررت طهران تعليق بعض تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، مقابل رفع العقوبات عنها. ومن بين هذه التعهّدات وقف الحد من مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب واستئناف تطوير مفاعل أراك. وأمهل روحاني الدول العظمى مدة 60 يوما للتوقيع على اتفاق جديد، أما إخراج هذه التدابير إلى حيز التنفيذ. وجاء القرار الإيراني، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق وإعادة فرض العقوبات. وأبدى نتنياهو معارضة صريحة لصفقة إيران النووية التاريخية مع القوى الكبرى التي أبرمت بعهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ويعتبر نتنياهو قرار الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغيت العام الماضي، أحد أهم إنجازاته. وتعتبر إسرائيل القوة العسكرية الرائدة في الشرق الأوسط، ويُعتقد على نطاق واسع بأنها الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية وإن لم يكن هذا معلنا. وقالت طهران الأربعاء إنها ستنهي القيود المفروضة على تخصيب مخزونها من اليورانيوم، والمتفق عليها بموجب اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، إلى أن تساعدها قوى أخرى في تجاوز العقوبات الأميركية المتجددة. ولا تعترف طهران بعدوها اللدود إسرائيل، وكانت معارضة إسرائيل من بين المبادئ الأساسية للسياسة الرسمية للثورة الإسلامية. ودعمت إيران الجماعات الفلسطينية وغيرها من الجماعات المعادية لإسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان. وصرحت إسرائيل علنا بأنها قامت بتوجيه مئات الضربات الجوية والصاروخية التي تستهدف قوات إيران وحزب الله في سوريا.