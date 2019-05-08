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الصور التي ينتظرها معجبو الامير هاري وميغان: الطفل ساسكس بعدسة الكاميرا



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بعد أيام من ولادة الطفل الملكي ابن الأمير هاري وزوجته الدوقة مبغان نشر القصر الملكي أول صور للطفل التي التقطت في قلعة ويندزور..حتى الان لم يفصح عن اسم الطفل


تصوير: AFP




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