تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مسن في الـ 97 من عمره يرفض التخلي عن العمل! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد رجل أمريكي يبلغ من العمر 97 عاما أنه لن يتخلى عن العمل أبدا. وهو الآن يساعد زبائن المتجر في توضيب مشترياتهم في أكياس.



وذكر موقع "CBS News"، أن بيني فيشيتو يعمل أربع ساعات مرتين في الأسبوع. وعمل قبل ذلك في متجر شركة مستحضرات تجميل.

ولا يأخذ المسن بيني أثناء العمل فترة استراحة إطلاقا. وأشار إلى إنه صرخ على مساعد المدير عندما طلب منه التوقف لأخذ استراحة قصيرة قائلا له: " لا أريد التوقف عن العمل ولا تعلمني كيف أعمل"، ووفقا لبيني، إنه يعمل 4 ساعات فقط ولا حاجة للاستراحة.


وأوضح المسن الأمريكي حماسه للعمل قائلا:" لدي شعور بأنني أقدم فائدة. ولا يمكنك العيش هكذا دون عمل كالأحمق، بل يجب أن يكون هناك سبب لمواصلة الحياة".



وأكد بيني أنه لا يعمل من أجل المال، بقدر ما يعمل ليشعر بأنه فعال ومفيد.




كلمات متعلقة

مسن, في, الـ, 97, من, عمره, يرفض, التخلي, عن, العمل!, (فيديو),

تابعونــا

الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي 2019-05-23 | 11:26:27

رصد علماء جيولوجيين، وقوع زلزال ضخم في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، في نوفمبر من...

أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام 2019-05-22 | 14:55:57

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...

صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية 2019-05-22 | 14:55:19

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة...

واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها 2019-05-22 | 13:30:29

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...

ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" 2019-05-22 | 11:38:35

كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...

هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ 2019-05-22 | 10:39:44

قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...

كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو 2019-05-22 | 08:43:43

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...

صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل 2019-05-21 | 21:04:30

يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...

النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة 2019-05-21 | 09:01:35

اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...

تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم 2019-05-21 | 08:42:19

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.اعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجارقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار سرقة ممتلكات تخريب مسجد مجهولون حي المحاجنة مدينة ام الفحم استنكار عارم حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com