مسن, في, الـ, 97, من, عمره, يرفض, التخلي, عن, العمل!, (فيديو),

أكد رجل أمريكي يبلغ من العمر 97 عاما أنه لن يتخلى عن العمل أبدا. وهو الآن يساعد زبائن المتجر في توضيب مشترياتهم في أكياس.

وذكر موقع "CBS News"، أن بيني فيشيتو يعمل أربع ساعات مرتين في الأسبوع. وعمل قبل ذلك في متجر شركة مستحضرات تجميل.ولا يأخذ المسن بيني أثناء العمل فترة استراحة إطلاقا. وأشار إلى إنه صرخ على مساعد المدير عندما طلب منه التوقف لأخذ استراحة قصيرة قائلا له: " لا أريد التوقف عن العمل ولا تعلمني كيف أعمل"، ووفقا لبيني، إنه يعمل 4 ساعات فقط ولا حاجة للاستراحة.وأوضح المسن الأمريكي حماسه للعمل قائلا:" لدي شعور بأنني أقدم فائدة. ولا يمكنك العيش هكذا دون عمل كالأحمق، بل يجب أن يكون هناك سبب لمواصلة الحياة".وأكد بيني أنه لا يعمل من أجل المال، بقدر ما يعمل ليشعر بأنه فعال ومفيد.