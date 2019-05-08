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صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ الموسم الحالي.



وضمت القائمة بالإضافة لصلاح كلا من:


1- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.


2- البلجيكي إيدين هازارد مهاجم تشيلسي.


3- السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.


4- البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.


5- رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي.


6- الهولندي فيرجيل فن ديك مدافع ليفربول.




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