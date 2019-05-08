وزراء, الحكومة, الأردنية, يقدمون, استقالاتهم,

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز طلب من فريقه الوزاري، اليوم، تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.وأكد الرزّاز أن التعديل يأتي "استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات".كما شهد الأردن مطلع الشهر الحالي تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.