تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | فن عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رغم الإشاعات.. الغرام مشتعل بين أمل وجورج!



  |     |   اضافة تعليق




رافقت المحامية الدولية الساحرة والذكية أمل كلوني (41 عاما), زوجها النجم جورج كلوني (57 عاما), الى العرض الأول لمسلسله الجديد Catch-22 في المسرح الصيني في هوليوود, والذي سيبث عبر موع Hulu. ننصحكم بحضور المسلسل الكوميدي المضحك! ضبعاً المسلسل مأخوذ عن رواية "كاتش 22" الشهيرة في تاريخ الأدب الأميركي والتي تعتبر من أعظم روايات القرن العشرين لدرجة أن مصطلح "كاتش 22" دخل اللغة الانجليزية عندما يريد شخص الإشارة الى نوع من اللغز المنطقي الذي لا يوجد له حلّ!




كلمات متعلقة

رغم, الإشاعات.., الغرام, مشتعل, بين, أمل, وجورج!,

تابعونــا

لوسي ايوب تتألق في اليوروفيجن لوسي ايوب تتألق في اليوروفيجن 2019-05-19 | 16:34:27

مين كانت نجمة اليوروفيجن من بين مقدمي البرنامج وقدام ملايين الناس من محتلف انحاء...

يوروفيجن 2019 : هولندا تفوز بالمسابقة في نسختها الرابعة والستين يوروفيجن 2019 : هولندا تفوز بالمسابقة في نسختها الرابعة والستين 2019-05-19 | 09:28:47

فاز المغني الهولندي دانكن لورانس بمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2019 التي...

الصور التي ينتظرها معجبو الامير هاري وميغان: الطفل ساسكس بعدسة الكاميرا الصور التي ينتظرها معجبو الامير هاري وميغان: الطفل ساسكس بعدسة الكاميرا 2019-05-08 | 17:27:32

بعد أيام من ولادة الطفل الملكي ابن الأمير هاري وزوجته الدوقة مبغان نشر القصر...

"صوت" جديد في "لوريال" "صوت" جديد في "لوريال" 2019-05-07 | 10:23:43

المغنية الايقونية سيلين ديون هي الناطقة الجديدة بإسم "لوريال باريس" لمستحضرات...

كيم كارداشيان تدرس المحاماة وتنتظر ولادة طفلها الرابع كيم كارداشيان تدرس المحاماة وتنتظر ولادة طفلها الرابع 2019-05-07 | 08:18:38

كشفت نجمة السوشال ميديا كيم كارداشيان انها تدرس المحاماة في الجامعة ومن...

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد 2019-04-30 | 11:42:42

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية انه كان من المقرر ان تضع ​ميغان ماركل​ مولودها...

بعد غياب تعود سيلينا غوميز مشرقة بعد غياب تعود سيلينا غوميز مشرقة 2019-04-26 | 20:30:44

بعد غياب طويل عن الأضواء تعود سيلينا غوميز الى الساحة لحضور حفل لجمعية "وي" التي...

بالصور:كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون صلاة يوم الاحد بكاليفورنيا بالصور:كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون صلاة يوم الاحد بكاليفورنيا 2019-04-22 | 13:09:49

كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون كونسيرت/صلاة يوم الاحد التي قدمها زوجها كانيي ويست...

"هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين "هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين 2019-04-16 | 10:02:54

ردا على القرار الذي اتخذه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق بمولودهما...

صور- راتايكوفسكي تتألق بحفل افتتاح في كاليفورنيا صور- راتايكوفسكي تتألق بحفل افتتاح في كاليفورنيا 2019-04-15 | 14:24:55

العارضة المغرية ايميلي راتايكوفسكي تبهر الانظار بطقم شبابي في حفل افتتاح في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة الناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتسلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق مصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع شكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com