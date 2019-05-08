رغم, الإشاعات.., الغرام, مشتعل, بين, أمل, وجورج!,

رافقت المحامية الدولية الساحرة والذكية أمل كلوني (41 عاما), زوجها النجم جورج كلوني (57 عاما), الى العرض الأول لمسلسله الجديد Catch-22 في المسرح الصيني في هوليوود, والذي سيبث عبر موع Hulu. ننصحكم بحضور المسلسل الكوميدي المضحك! ضبعاً المسلسل مأخوذ عن رواية "كاتش 22" الشهيرة في تاريخ الأدب الأميركي والتي تعتبر من أعظم روايات القرن العشرين لدرجة أن مصطلح "كاتش 22" دخل اللغة الانجليزية عندما يريد شخص الإشارة الى نوع من اللغز المنطقي الذي لا يوجد له حلّ!