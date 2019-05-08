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لأول مرة ثلاث ملكات سمراوات على عرش الجمال الأميركي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هذه هي المرة الاولى التي تفوز بها ثلاث صبايا من البشرة السمراء في مسابقات ملكات الجمال الأميركية  وهن ​نيا فرانكلين​ (25 عاماً) التي فازت بلقب ملكة جمال أميركا 2019 في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتوجت ​كايلي غاريس​ (18 عاماً) بلقب ملكة جمال المراهقات، كما حصلت ​تشيزلي كريست​ (28 عاماً)  علىلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.



وعلقت كامالا هاريس، المرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 على فوز النساء الثلاث في منشور جاء فيه: "نيا، تشيزلي، وكاليج: أنتن رائدات في شق دروبكن وفقًا لشروطكن الخاصة".




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