لأول, مرة, ثلاث, ملكات, سمراوات, على, عرش, الجمال, الأميركي,

هذه هي المرة الاولى التي تفوز بها ثلاث صبايا من البشرة السمراء في مسابقات ملكات الجمال الأميركية وهن ​نيا فرانكلين​ (25 عاماً) التي فازت بلقب ملكة جمال أميركا 2019 في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتوجت ​كايلي غاريس​ (18 عاماً) بلقب ملكة جمال المراهقات، كما حصلت ​تشيزلي كريست​ (28 عاماً) علىلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وعلقت كامالا هاريس، المرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 على فوز النساء الثلاث في منشور جاء فيه: "نيا، تشيزلي، وكاليج: أنتن رائدات في شق دروبكن وفقًا لشروطكن الخاصة".