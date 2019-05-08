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كلوب : لا أعرف كيف سحقنا برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب بأنه لا يعرف حتى هذه اللحظة، كيف تمكن لاعبوه من تحقيق الفوز على ليفربول 4-0 مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسجل ديفوك أوريجي وجورجينيو فينالدوم أهداف المباراة، بواقع هدفين لكل منهما، بينما حافظ الحارس البرازيلي أليسون بيكر على نظافة شباكه، ليقلب ليفربول تأخره في مباراة الذهاب (3-0)، ويبلغ نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.


وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت"، عقب انتهاء اللقاء: "المباراة بأكملها فاقت تحملنا. كانت عامرة بالمشاعر، لعبنا مع فريق ربما يكون أفضل فريق في العالم. الفوز صعب، لكن الفوز بشباك نظيفة، لا أعرف كيف فعلوها، إنه أمر لا يصدق".


وأضاف: "رأيت جيمس ميلنر يبكي في الملعب بعد المباراة. الفوز يعني الكثير بالنسبة لنا جميعًا، إنها أفضل مراحل كرة القدم، هناك أمور أهم في العالم، لكن خلق هذه الأجواء الشاعرية معًا، أمر مميز جدًا. الأمر كله يتعلق باللاعبين".


وأشاد كلوب بأداء لاعبيه الذين حصلوا على فرصة نادرة للعب بالتشكيلة الأساسية، في ظل غياب محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وقال: "مزيج الإمكانيات والشجاعة المذهلة أمر لم أشاهده من قبل، يجب أن تتمتع بالثقة في مباريات كهذه، ديفوك (أوريجي) وشاك (شيردان شاكيري)، لم يلعبا كثيرًا. الأداء بهذا الشكل كان في غاية الأهمية، إنه يظهر ما هو ممكن في كرة القدم. إنه أمر لطيف حقًا".


وأكد كلوب أن اللعب بمكر بعيدًا عن التقليدية ساهم في تحقيق الفوز، وتابع: "توجب علينا التحلي بالجدية، لكننا احتجنا أن نكون ماكرين أيضًا، كان هذا ضروريًا، برشلونة يدافع أمام الهجوم المتوقع بشكل جيد، ولهذا يجب أن تلعب بطريقة غير متوقعة في بعض اللحظات".


وعن الهدف الرابع الذكي، وغير المتوقع الذي سجله أوريجي على غفلة من دفاع برشلونة، قال كلوب: "رأيت الكرة تطير نحو الشباك، لم أر الركنية، لم أعرف من نفذها، بن وودبورن قال حينها.. ماذا حدث؟".




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