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النجم التركي تولجهان سايشمان يُرزق بمولوده الأول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يُذكر أن تولجهان سايشمان احتفل بزفافها على الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017.



من ناحية أخرى، وقع تولجهان سايشمان على عقد مسلسل جديد بعنوان «البطل»، وفيه يجسد النجم التركي دور ملاكم، حيث يخضع تولجهان حالياً لدروس في الملاكمة.



مسلسل «أمل واحد يكفي» كان أحدث عمل عُرض لتولجهان سايشمان، وقد شارك في بطولته أمام نجمة مسلسل “قيامة أرطغرل” التركية إسراء بلغيش تورا، إلأ أن الشركة قررت وقفه بعد الحلقة السادسة منه نتيجة ضعف نسب المشاهدة، على الرغم من كونه المسلسل الذي عاد به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعماله، مسلسل «اللؤلؤة السوداء».




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