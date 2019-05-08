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Enigmage Panoramic Lifting Mascara



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ماركة التجميل GA-DE تطرح - Enigmage Panoramic Lifting Mascara  

مسكارا مع مؤثر ثلاثي: تكثف, تفصل وتطيل الرموش الى حجم مدهش!


فرشاة لينة 360 درجة بتصميم ثلاثي الأبعاد مع شعيرات ناعمة بأطوال مختلفة لطلة رموش طويلة بجرّة واحدة.


غنية بأصباغ تمنح لوناً اسود لطلة ساحرة.


السعر: 89.90 ش.


خالية من پربان, بلا رائحة ولا زيت.


 متوفرة في شبكات الفارم المختارة.
Enigmage Panoramic Lifting Mascara




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