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PANDORA - التشارم الثالث هدية عند شراء تشارمين



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التشارم الثالث هدية عند شراء تشارمين 

*تشمل المجموعة الجديدة ومجموعة الاورفزيون 


بين التواريخ 5-18/5/2019



* حتى انتهاء المخزون 

*الارخص من بينهم 

*الخطأ مردود 


*لعضوات النادي والمنضمات الجدد – الانضمام مجاني 



متوفر في فروع PANDORA وفي شبكة  JACKIEO وفي حوانيت المجوهرات المختارة 


www.pandora-shop.co.il





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