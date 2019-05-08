"ابن, أصول", لحمادة, هلال, يتصدّر, منذ, بدء, عرضه,

بعد عرض أول حلقة منه يوم أمس، استطاع مسلسل "​ابن أصول​" ان يتصدر قوائم تريندات غوغل، وهذا ما يدلّ على نسب الرواج الكبير له ونسب مشاهدتاته العالية.

وقد انتهت الحلقة الأولى بوجود شخص ملثّم برفقة ​حمادة هلال​ في السيارة، حيث انه رش على وجهه مخدر بعدما قال له أنه سيدفع الثمن.الجدير ذكره أن مسلسل "ابن أصول"، من بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.