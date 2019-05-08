صور - ملعب روسي يتحول إلى مكان رسمي لتسجيل الزواج

نشر نادي سبارتاك موسكو على موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، صورا توثق حالتين لتسجيل الزواج على أرضية ملعبه المونديالي.وأقيمت مراسم تسجيل الزواجين بأسلوب كرة القدم، فجلس المدعوون على دكة البدلاء، وقام فريق الراقصات في النادي بالتشجيع لحظة دخول العرسان ولبسهم للخواتم.ودعا نادي سبارتاك الشباب الذين يرغبون بتسجيل زواجهم على أرضية ملعبه للاتصال على أرقام هواتف محددة، للحجز مبكرا، نظرا لرواج الفكرة التي لاقت ترحيبا واسعا من العشاق.