تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - ملعب روسي يتحول إلى مكان رسمي لتسجيل الزواج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





نشر نادي سبارتاك موسكو على موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، صورا توثق حالتين لتسجيل الزواج على أرضية ملعبه المونديالي.


وأقيمت مراسم تسجيل الزواجين بأسلوب كرة القدم، فجلس المدعوون على دكة البدلاء، وقام فريق الراقصات في النادي بالتشجيع لحظة دخول العرسان ولبسهم للخواتم.

ودعا نادي سبارتاك الشباب الذين يرغبون بتسجيل زواجهم على أرضية ملعبه للاتصال على أرقام هواتف محددة، للحجز مبكرا، نظرا لرواج الفكرة التي لاقت ترحيبا واسعا من العشاق.




كلمات متعلقة

صور, -, ملعب, روسي, يتحول, إلى, مكان, رسمي, لتسجيل, الزواج,

تابعونــا

إلقاء القبض على مارادونا إلقاء القبض على مارادونا 2019-05-23 | 11:27:38

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...

ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي ريال مدريد يتحرك خطوة جادة نحو مبابي 2019-05-23 | 09:37:46

لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...

الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا 2019-05-23 | 09:35:25

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...

نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا 2019-05-22 | 23:35:55

ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...

مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء مبابي يسعى للإطاحة برجال سان جيرمان الأقوياء 2019-05-22 | 20:54:33

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...

رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة رغبة رونالدو تصطدم بعقبة مستحيلة 2019-05-22 | 17:02:31

تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...

دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ دي ليخت يفضل اللعب مع دي يونغ 2019-05-22 | 14:55:38

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في...

زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية زوجة كاسياس تعلن إصابتها بمرض خبيث بعد أسابيع من إصابة زوجها بأزمة قلبية 2019-05-22 | 13:47:16

أعلنت الصحفية الإسبانية سارة كاربونيرو، زوجة الحارس الدولي السابق إيكر كاسياس،...

دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب 2019-05-22 | 13:30:34

يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا،...

تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة تبرع رونالدو بمليون ونصف يورو للصائمين في غزة.. اليكم الحقيقة 2019-05-22 | 11:36:42

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام سمعان ابو سني المطران جرايسي الواصفية تعيين الناصرة رانية المربي المربية مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق فرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارمالشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتمصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com