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عرض من الخيال.. منازل في إيطاليا معروضة للبيع بيورو واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مدينة إيطالية عرضت 500 منزل مهجورا للبيع بسعر يورو واحد للمنزل، لكن يتوجب على المشترين تجديدها في غضون ثلاث سنوات.



وقالت الصحيفة، إن مدينة موسوميلي جنوب صقلية في إيطاليا طرحت 100 عقار مهجور للبيع، على أن تعرض 400 منزل آخر خلال الفترة المقبلة.


ووفقا للصحيفة فإن أشغال ترميم المنزل تبلغ حوالي 107 دولارات للقدم المربع، إضافة لذلك سيتطلب دفع ما بين 4000 دولار و6450 دولارا للمشرف على المشروع.


وجاءت هذه الخطوة بعدما غادر الإيطاليون المناطق الريفية إلى المدن في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد سكان موسوميلي إلى النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، لدرجة أنه لم يبق سوى 1300 شخص معظمهم من كبار السن، الذين ليس لديهم أطفال في منتصف العمر.


وعن مزايا العرض، أشارت الصحيفة إلى أن مدينة موسوميلي تبعد نحو ساعتين جنوب شرق باليرمو، وفي المنطقة التي تحيط المدينة كهوف بيزنطية، وقلعة من العصور الوسطى والعديد من الكنائس القديمة.




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