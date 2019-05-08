عرض, من, الخيال.., منازل, في, إيطاليا, معروضة, للبيع, بيورو, واحد,

كلمات متعلقةعرض, من, الخيال.., منازل, في, إيطاليا, معروضة, للبيع, بيورو, واحد,
رصد علماء جيولوجيين، وقوع زلزال ضخم في جزيرة مايوت بالمحيط الهندي، في نوفمبر من...
عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...
ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة...
كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...
كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...
قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...
يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...
اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...
حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...