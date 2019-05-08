عودة, يبرق, برسالة, مستعجلة, للقائد, العام, للشرطة, حول, مقتل, زهر,

أبرق النائب أيمن عودة رسالة مستعجلة للقائد العام للشرطة موطي كوهين حول جريمة القتل البشعة التي أودت بحياة المرحوم طيب الذكر توفيق زهر، الفنان المُرهف الدّمث، بدون أيّ ذنب.هذا وذكر عودة في رسالته ظروف مقتل توفيق المؤلمة للغاية والذي كان برفقة حفيدته ابنة الأربع سنوات خلال تواجده في شوارع الناصرة، وطالب ببذل كل الجهود لإيجاد القاتل وإنزال أقصى العقوبات به.كما وطالب عودة كوهين مشدّدًا، أن تضع الشرطة محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي في رأس سلم أولوياتها وتجنيد كل الإمكانيات والوسائل لاستئصال العنف من بلداتنا.وفي تعقيبه قال عودة: "كلنا نعلم علم اليقين أنه لو كان المقتول يهوديًّا داخل الناصرة، لعثرت الشرطة على القاتل خلال ساعات. أي كلنا نعلم أن الشرطة تستطيع لو كانت لديها النيّة الحقيقية لذلك.إيجاد قاتل المرحوم توفيق وإنزال أقصى العقوبات، لن يُعيد توفيق إلى أهله، ولن ينتزع حزنهم. ولكنه سيحقق جزءًا من العدل.وأضاف عودة: "لو وجدت الشرطة القاتل في كل حالة لتمّ استئصال نحو ٩٠٪؜ من الجرائم.لن نستكين حتى ينتصر مجتمعنا على العنف والجريمة.لن نقبل إلا بإيجاد القاتل الجبان وإنزال أقصى العقوبات ضده."