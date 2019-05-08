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رموش اصطناعية ساحرة لاستعمال مرات عديدة!



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ماركة الماكياج essence تطرح: رموش اصطناعية ساحرة لاستعمال مرات عديدة!


تتصل بالرموش الطبيعية بواسطة خط مغناطيسي - دون الحاجة بدبق رموش!


6 انواع من الرموش لخلق 6 طلات عينين مختلفة:


طلة عينين جذابة, طلة عينين طبيعية, طلة براقة, طلة درامية, طلة رموش متموجة برّاقة. تكلفة كل طقم رموش 25 ش.




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