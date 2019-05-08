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بيت لحم - سرق 350 الف شيقل من داخل كنيسة، واشترى سيارة لصديقه ودراجات له والشرطة تعتقله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 كشفت شرطة بيت لحم ملابسات سرقة مبلغ مالي كبير من داخل كنيسة في المدينة وألقت القبض على المشتبه بهم.



وبينت الشرطة أن شخصا أقدم على سرقة مبلغ مالي كبير من داخل كنيسة وقام بتسليم جزء كبير منه لصديقه لشراء مركبة حديثه له بينما يقوم هو بشراء دراجات نارية غير قانونية وهواتف نقالة وملابس وتوزيع جزء من المبلغ على اقاربه.


وفي تفاصيل الجريمة، يقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينيية العقيد لؤي ارزيقات إن الجريمة وقعت داخل الكنيسة المعمدانية الاولى في بيت لحم منذ عدة ايام والشرطة علمت بها مساء امس عندما حضر راعي الكنيسة لادارة المباحث العامة بشرطة محافظة بيت لحم وابلغ عن تعرض الكنيسة لسرقة مبلغ مالي يقدر ب 350 الف شيكل، 

وتحركت قوة من المباحث العامة وفريق الادلة الجنائية للمكان وباشرت باجراءات المتابعة والبحث والتحري في الجريمة والتي ادت للاشتباه باحد العاملين في الكنيسة تم احضاره لمديرية الشرطة، وبسماع اقواله من قبل ضباط المباحث أفاد بقيامه بسرقة المبلغ وأنه سلم جزء كبير منه يقدر ب 100 الف شيكل لصديقه والذي احضرته المباحث هو الاخر وبسؤاله عن المبلغ افاد بانه سلمه لوالده ووالدته واعلمهما بانه مسروق ورغم ذلك قاما بدفعه كجزء من ثمن مركبة من نوع جيب وقامت الشرطة باحضارهما وافادا باستلامهما المبلغ.


واضاف ارزيقات بان المشتبه به افاد ايضا بانه قام بشراء "تراكترون" و7 دراجات نارية غير قانونية وهواتف نقالة حديثة ومشتريات اخرى كما قام بتوزيع جزء من المبلغ على اقربائه.
 
واضاف ارزيقات بان الشرطة ضبطت الجيب والدراجات والهواتف النقالة وجزءا من المبلغ، واوقفت المشتبه به الرئيسي وشقيقه وصديقه ووالده لحين عرضهم على النيابة العامة .




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1. لماذا هذه الاموال بالكنيسه وليست مودوعه بالبنك ؟؟ لو الحرمي وزعها على الفقرأ , أفضل -
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