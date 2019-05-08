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روحاني: انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الإيراني، حين روحاني إن "أميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الرجعية في المنطقة كانوا يعادون ايران والاتفاق النووي منذ بدايته"



جاء ذلك في حديث تلفزيوني حول الاجراءات المتعلقة بالاتفاق النووي.


كما أكد روحاني أن "انهيار الاتفاق النووي أمر خطير لإيران وللعالم".


وذكّر في ذات السياق من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران التزمت بكل بنود الاتفاق النووي".


وقال روحاني مخاطباً الدول الكبرى "نحن لا نطلب منكم ان تعملوا وفقًا لمصلحة ايران بل نقول لكم اعملوا لمصالح دولكم". محذراً في ذات الوقت من "رد صارم"، إذا ما أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.


وأشار إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وأن إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم في حال عدم الحفاظ على مصالحها في الاتفاق النووي.


وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله "إن إيران ستقلص بعضا من التزاماتها "الطوعية" ضمن الاتفاق النووي مع قوى عالمية ردا على تقاعس الدول الموقعة عن مقاومة الضغوط الأمريكية، لكنها لن تنسحب من الاتفاق".


وجاءت خطوة إيران بعد أيام من بدء مرحلة جديدة من العقوبات الأميركية التي تحظر شراء النفط الإيراني على كافة بلدان العالم.




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