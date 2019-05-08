تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زياد برجي يحتفل ببلوغ ابنه 9 شهور .. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل الفنان اللبناني زياد برجي ببلوغ ابنه «يوسف» 9 شهور من عمره، وشارك محبيه أجواء احتفاله بصور طريفة من أجواء الاحتفال.



«يوسف» ظهر في الصور التي نشرها والده، بكامل أناقته، أمام قالب كيك مبهج يحمل رقم «9»، كما ظهر الفنان اللبناني يطبع قبلة على ابنه في لقطة أخرى، وهي الصور التي ارفقها زياد بتعليق كتب فيه: «9 شهور سعيدة طفلي الوسيم».


متابعو وفانز زياد تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنان اللبناني على احتفاله بابنه، متمنيين لـ«يوسف» العمر الطويل والنجاح والسعادة، كما تغزلوا في وسامة ملامح الرضيع وأناقته.



يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى «نور» في أكتوبر عام 2015.


يُذكر أن زياد حقق شعبية وجماهيرية عريضة على الساحة الغنائية خلال الفترة القصيرة الماضية كمطرب أكثر من كونه ملحن وممثل، بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 195 مليون مشاهدة على «يوتيوب» وهي من كلماته وألحانه




كلمات متعلقة

زياد, برجي, يحتفل, ببلوغ, ابنه, 9, شهور, .., صور,

تابعونــا

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59

اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" 2019-05-21 | 08:55:39

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات اعتقال شخصين الكسيفة شجار عائلي دهس عمور جمعة يوسف مقتل حرق اضرام النار انقلاب حادث طرق سيارتين شارع اليكيم دالية الكرمل اسعاف شرطة محمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير رهط التزام تام اضراب يوم الارض الخالد اغلاق محلات تجارية مؤسسات مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com