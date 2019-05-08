صلاح, يعلق, بصورة, على, معجزة, ليفربول,

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر، وليفربول، صورته في ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء على هامش لقاء الريدز ضد برشلونة الإسباني الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي، 4-0، صعدت به لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار صلاح في تغريدة له عبر موقع تويتر إلى الرسالة التي حرص على توجيهها لزملاءه من خلال الملابس التي ارتداها على هامش حضوره اللقاء في المدرجات، ومكتوب عليها:" لا تستسلم أبدًا"، مشيرًا في تعليقه على الصورة إلى أن الرسالة المدونة على قميصه توضح ما حدث في المباراة.وغاب صلاح عن مباراة ليفربول ضد برشلونة بسبب إصابته بارتجاج دماغي في مباراة نيوكاسل الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي.وحضر النجم المصري مباراة اليوم، من المدرجات رفقة زوجته بعد أن حسم أطباء ليفربول غيابه عن اللقاء.كان صلاح شاهدًا على خسارة فريقه في لقاء الذهاب، على ملعب كامب نو، 3-0، وأهدر أحد أبرز الفرص التي أتيحت للريدز في تلك المباراة.