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اصابة خطيرة لشاب من الرينة في حادث دراجة نارية في نتسيرت عيليت



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اصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح خطيرة جراء حادث طرق ذاتي على الشارع الالتفافي بين الناصرة ونتسيرت عيليت مساء اليوم الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن مركز "متسيل حييم"ان سائق دراجة نارية اصطدم بحاجز امان جانب الطريق مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال العلاج .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب من الرينة في حادث دراجة نارية في نتسيرت عيليت




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