اصابة, خطيرة, لشاب, من, الرينة, في, حادث, دراجة, نارية, في, نتسيرت, عيليت,

اصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجراح خطيرة جراء حادث طرق ذاتي على الشارع الالتفافي بين الناصرة ونتسيرت عيليت مساء اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن مركز "متسيل حييم"ان سائق دراجة نارية اصطدم بحاجز امان جانب الطريق مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .