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ليفربول يسحق برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي دوري الابطال



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق فريق ليفربول الانجليزي فوزاً بيتياً كبيراً على فريق برشلونة الاسباني بالنتيجة 4-0 (4-3 مجموع المبارتين) في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وتأهل اصدقاء محمد صلاح الى النهائي .


يشار الى أن برشلونة دخل المباراة متفوقاً 3-0 من مباراة الذهاب الا أن للانجليز كان كلام اخر .




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