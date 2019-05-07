جورج, وسوف, يبدع, في, الكويت, بعد, 25, عاماً,

لبّى الفنان ​جورج وسوف​ نداء محبيه في الكويت وعاد إليهم بعد 25 سنة من غيابهم عنهم بحفل طربي صاخب أقيم في قاعة بدرية ، فأمتع سلطان الطرب محبيه بأغنيات جمعت القديم والجديد.

واللافت أن الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ هي من قدمته يطريقة محببة قائلة: “موعدنا مع سلطان الطرب ربنا يعطيه الصحة ويخليه لنا المطرب الكبير جورج وسوف”، ثم أتحفت الجمهور بأغنيتين لتنسحب بعدها وذلك عقب استراحة تم خلالها تجهيز المسرح لاستقبال جورج وسوف، لينزاح الستار مع الموسيقى ويظهر على المسرح حيث تلقى تصفيقاً حاراً ونداءات تحمل اسمه لم تنقطع طوال مدة فقرته، فغنى “كلام الناس”، “طبيب جراح”، “ارضَ بالنصيب”، “أنا آسف”، “الهوى سلطان”، “لو نويت”، “سلف ودين”، “بعيد عنك”، ومزج أغنيتين واحدة لأم كلثوم وأخرى لوردة الجزائرية وأذهل الحضور كما غازلهم بكلمات محببة فهو دائماً قريب من جمهوره.شيرين عبدالوهاب التي اعتمدت إطلالة بسيطة بفستان أبيض مزين بالورد الأحمر بدأت أغنياتها بـ بـ”أنا لا جاية أقولك”، ثم قدمت “مشاعر”، و”خلاص”، “مش عايزة غيرك”، كما غنت لأم كلثوم، ولم تبخل على جمهورها بأحدث أغنياتها.ونشر الوسوف في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفلة وعلق عليها :”مقتطفات من حفلة الأمس في الكويت. فرحت بهذه العودة بعد ٢٥ سنة وشكرا لكل الحبايب في الكويت ولمنظمي الحفل”.