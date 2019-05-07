مسيرة, العودة, الثانية, والعشرون, إلى, قرية, خبيزة, يوم, الخميس,

جاء في بيان صادر عن جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين:"71 عاما مرت على نكبة شعبنا الفلسطيني وملايين اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مشتتين في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم. وبين عام وآخر، تتعرّض قضية اللاجئين إلى محاولات شتّى لشطبها من الوجود سواءً من خلال اشتراط إسرائيل التخلي عنها في المفاوضات العقيمة، أو الإمعان في محاولات توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، والتنكّر لحقوقهم التي أقرّها القانون الدولي، في وقت تواصل فيه إسرائيل مخططاتها الاجرامية لشطب قُرانا ومدننا المهجّرة من الخارطة والاستيلاء على أراضيها ومحاولة طمس هويتنا القومية وتشويه ذاكرتنا الجماعية.

بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال قرانا ومدننا وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني إثر ارتكاب مجازر تقشعّر لها الابدان، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف اسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير عشرات القرى العربية غير المعترف بها، وبشكل خاص في النقب، ومصادرة الاراضي والاستيلاء عليها، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين، وتجميعهم في جيتوات ليتسنّى لها بناء المستوطنات والمدن اليهودية على حساب حقوق وممتلكات أهلنا.خبيزة تناديكم يا أهلنا الكرامونحن في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، منذ أكثر٢٥ عامًا نرفع لواء الدفاع عن حق العودة ونرسَخه من خلال المسيرة السنوية التي تكتسب زخمًا جماهيريًا متزايدًا، يعزز ايماننا بانتمائنا الفلسطيني ويؤكد رفضنا لكل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين. وعليه، فإننا نهيب بأبناء شعبنا وهيئاته الاجتماعية والسياسية المشاركةَ الفعالةَ في النشاطات التي ستنظمها الجمعية في الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة شعبنا على النحو التالي:أولا: المشاركة في الزيارات إلى القرى والمدن المهجرة في الصباح الباكر لذلك اليوم والتي ستنظمها الجمعيات واللجان الشعبية المحلية للمهجرين وأنصارهم.ثانيًا: المشاركة في مسيرة العودة الثانية والعشرين والمهرجان الذي سيتلوها على أراضي قرية خبيزة المهجرة حسب خارطة الوصول أدناه.ثالثا: القدوم إلى مسيرة العودة بالحافلات.سيبدأ التجّمع للمسيرة المركزية على أراضي قرية خبيزة الساعة الثانية عشرة والنصف. وتنطلق المسيرة في تمام الساعة الواحدة والنصف صوب مكان تنظيم المهرجان السياسي والثقافي. لذلك، ومن منطلق أن قضية المهجرين واللاجئين هي قضية الجميع، فإننا نناشد الجميع الامتناع عن المظاهر الحزبية أو الفئوية التي ليس لها علاقة بالمسيرة والمهرجان. كذلك نطلب التقيد بشعارات وهتافات وإعلام المسيرة التي أقرتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لاهل خبيزة والمنطقة، والتي تشمل جميع القوى الوطنية والاحزاب والحركات السياسية في الداخل. كما نناشد الجميع التقيد التام بتوجيهات المنظمين بهدف تسهيل حركة السير والوصول بانتظام إلى مكان التجمع والانطلاق في المسيرة في الوقت المحدد.كما ننوّه إلى أن الجمعية قد اتفقت مع الهيئات والمؤسسات والاحزاب على التنسيق من أجل تنظيم السفر إلى خبيزة، وذلك من خلال قوائم لأسماء الناشطين المتطوعين والتي يتم نشرها في وسائل الاعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.لا عودة عن حق العودة ... نعم لعودة كل المهجرين واللاجئين!