ام, الفحم:مسيرة, رمضانية, حاشدة, نظمها, قسم, الشبيبة, بالجماهيري,

نظم قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم يوم السبت الماضي مسيرة رمضانية حاشدة إستقبالاً لشهر رمضان المبارك تحت عنوان "مسيرة رمضان الثانية لسرايا كشاف أم الفحم" شاركت فيها مجموعات الكشاف البلدي التابعة للمركز الجماهيري، مجموعات الكشاف المدرسية، مجموعات القيادة الشابة، مجلس الطلاب والشباب البلدي، وسار في طليعة المسيرة من ساحة المركز الجماهيري وحتى قاعة الرياضة بقسم الهندسة كل من د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم، السيد محمد صالح إغبارية – مدير عام المركز ومسرح وسينماتك أم الفحم، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، مدراء المدارس المشاركة بالمسيرة، بالإضافة إلى الأهالي والطلاب.

عروض كشفية مميزة ومبدعة جذبت إنتباه المشاركين والمارة وأهالي الحي:هذا، وقد قامت مجموعات الكشاف بتقديم عروض كشفية مميزة جذبت إنتباه المشاركين وأهالي الأحياء التي مرت بها المسيرة وكانت كل سرية ترفع علمها الخاص تحت قيادة مسؤول السرية عن كل مدرسة، بينما كان الأستاذ بسام جميل جبارين – مسؤول سرايا ومجموعات الكشاف بالمدينة يسير على رأسها.فقرات فنية وتراثية وكلمة رئيس البلدية د. سمير صبحي:وعند وصول المسيرة لقاعة قسم الهندسة كانت بإنتظار المشاركين فقرات وعروض كشاف خاصة لهذه المناسبة، ثم كانت كلمة لرئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي الذي بارك هذا الحراك الثقافي المستمر والمتواصل بالمدينة بكافة أشكاله والذي يساهم في خلق أجواء خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك وخلاله، وشكر الطلاب والمنظمين على حسن الأداء ودقة التنظيم راجياً لهم دوام التألق بفعالياتهم القادمة، ثم كان عرض فقرة فنية لجوقة المركز الجماهيري بقيادة الفنان كفاح زريقي والتي أدت أناشيد وإبتهالات رمضانية، كما وقامت جمعية "جفرا" للثقافة والفنون بتقديم إبتهالات ومدائح نبوية بالإضافة إلى عرض التنورة وفقرة ساقي شراب التمر الهندي الذي تم توزيعه على الحضور.سرايا المدارس المشاركة في المسيرة:هذا وقد شاركت معظم سرايا كشاف مدارس المدينة، ومنها: سرية مرشدات الكشاف لمدرسة خديجة بنت خويلد، مدرسة قحاوش، مدرسة الباطن، مدرسة الخنساء، مدرسة الأخوة، مدرسة الفارابي، مدرسة الخيام، مدرسة إبن سينا، مدرسة إبن خلدون، مدرسة الزهراء ومدرسة الأقواس بالإضافة لسرية الكشاف التابعة لقسم الشبيبة بالمركز الجماهيري وطلاب دورات الكراتيه ودورات الكيك بوكس بالمركز الجماهيري. وقد قام الأستاذ بسام جميل نيابة عن قسم الشبيبة والمركز الجماهيري بتوزيع أعلام ونياشين التقدير لقادة المجموعات والسرايا بالإضافة إلى تكريم قدامى مرشدي الكشاف بالمدينة.قسم الشبيبة بالجماهيري يشكر جميع المشاركين بالمسيرة:هذا ويود المركز الجماهيري أن يتقدم بالشكر لجميع من شارك من طلاب وأهالي وساهم في إنجاح هذه المسيرة الرمضانية، والشكر أيضاً لمدراء المدارس المشاركة، لأعضاء مجلس الطلاب والشباب البلدي، مجموعات القيادة الشابة، بالإضافة إلى مجموعات التطوع بالمركز الجماهيري، مجموعات وأعضاء السرايا الكشفية جميعاً، طلاب ومدربي دورات الكراتيه والكيك بوكس بالمركز الجماهيري، كما ونشكر جميع الصحفيين والمصورين الذين غطوا الحدث ورافقوا المسيرة.