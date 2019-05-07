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ايران تصعد وتقرر استئناف برنامجها النووي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن بلاده ستبعث رسالة الأربعاء تتضمن تفاصيل تقنية متعلقة بالقرار الإيراني التوقف عن جزء من التراماتها في الاتفاق النووي مع الدول العظمى.  وسيتم تسليم الرسالة الى سفراء الدول الخمس العظمى التي وقعت على الاتفاق : فرنسا، بريطانيا، المانيا، روسيا والصين.  وذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية الرسمية الاثنين، أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها أضافت أن طهران لن تنسحب من الاتفاق.  وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء إن أوروبا ستضطر إلى إعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى.  وقال المصدر في الرئاسة الفرنسية: "لا نريد أن تعلن طهران غداً إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر إلى إعادة فرض العقوبات وفقاً لشروط الاتفاق... لا نريد أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار".  وقبل ثلاثة أشهر طالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران الاحتذاء بالولايات المتحدة والانسحاب من الاتفاق.
ايران تصعد وتقرر استئناف برنامجها النووي




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