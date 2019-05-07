باجواء, حزينة, وغضب, واستنكار:, الألاف, يشيعون, جثمان, الفنان, النصراوي, توفيق, زهر,

شيعت جماهير غفيرة من الناصرة والمنطقة مساء اليوم الثلاثاء جثمان الفنان النصراوي توفيق زهر(ابو جريس) بعد ان لقي مصرعه امس الاثنين بالخطأ جراء اطلاق نار على مخبز في المدينة.

شارك في الجنازة الالاف من المواطنين بحضور اعضاء كنيست ورئيس واعضاء بلدية الناصرة ورجال دين وشخصيات اجتماعية ، وسط حالة غضب واستنكار .انطلقت الجنازة من قاعة مار انطون الى مقبرة الكاثوليك.رئيس بلدية الناصرة علي سلام قال للصنارة نت:"على ما يبدو قد حسدنا الناصرة بعد ابتعادها فترة طويلة عن جرائم القتل بالنسبة للبلدات الاخرى نسبة لعدد سكانها , المرحوم ابننا توفيق زهر كان عابر سبيل وبعيد عن المشكلة التي حصلت ولكن رصاصة طائشة اودت بحياته وهذا امر مؤسف , فقدنا شخص رائع ومحبوب وفنان له فضل على جميع اهل المدينة , هذه جريمة كبيرة راح ضحيتها شخص بريء كان ينتظر حفيدته وخسرناه في لحظة , فقدنا احد افضل الاشخاص في مدينة الناصرة , لا يوجد شخص يعرف المرحوم ولا يحترمه ويحبه ".وأضاف سلام:"علينا ان نتوحد جميعاً من قيادات واعضاء كنيست ومواطنين للحد من ظاهرة العنف , يجب ان نتحد لمنع الجريمة القادمة , سأعقد جلسة طارئة مع المسؤولين في الشرطة ووزارة الامن الداخلي , يجب محاربة العنف , كفى كفى كفى".وفي حديث مع عضو بلدية الناصرة مصعب دخان قال للصنارة نت:"ندعو للمرحوم بالرحمة ونعزي اهل الناصرة عامة واهل الفقيد بشكل خاص ونعزي مجتمعنا على الحضيض الذي وصلناه , لم يعد هناك أمان لنسير وحدنا في الشارع , رجل ذهب لشراء ومعه حفيدته يقتل برصاصة غدر طائشة , العام الماضي في مطعم وقبلها في سوق , لا يوجد مكان أمن لا بالناصرة ولا في المجتمع العربي ".وأضاف دخان :"المسؤولية حول موضوع السلاح المنتشر في المجتمع العربي تقع على مسؤولية الشرطة , كما نحن ايضاً علينا مسؤولية كبيرة .علينا أن نعمل على نزع السلاح ومقاطعة حاملي السلاح , امامنا واجب أن نقوم بتربية ابناؤنا لعدم الاقتراب لهذه الافه".أما عضو الكنيست الدكتور منصور عباس قال للصنارة نت:"العنف والجريمة ظاهرة معقدة في المجتمع العربي وحلها أيضاً مركب ومعقد , لا يوجد حل واحد بل هنالك حلول , الحلول بحاجة الى منظومة عمل متكاملة مثل لجنة المتابعه واعضاء الكنيست ورجال الدين والسلطات المحلية والمدارس ورجال الاصلاح والاباء والامهات , جميع هذه الاطر يجب ان تتحد للحد من هذه الافه الخطيرة".وأضاف :"علينا أن نفعل دورنا النيابي على الحكومة ووزارة الامن والشرطة وجميع الوزارات التي لها علاقة مثل وزارة التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي وغيرها , اليوم في الناصرة حزن كبير , ارى هنا جميع ابناء المجتمع من جميع الطوائف ومن بلاد مختلفة , هذا يجب أن يوحدنا لمحاربة العنف والجريمة , للأسف المرحوم ابو جريس لا يوجد له علاقة في هذه الظاهرة , كما اتضح كان عابر سبيل وهو بريء وهو غير مقصود , هذا دليل أن فتنة الجريمة والعنف لا تطال فقط الاطراف المتنازعة , انما ممكن ان يطال رجال ونساء واطفال ابرياء , علينا ان نتحد ونعمل جاهدين لتكون الجريمة الاخيرة".وفي حديث للصنارة نت مع عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين قال:"اولا الناصرة وكل مجتمعنا العربي حزين على هذه الجريمة وعلى الظروف التي حدثت وذهب ضحيتها المغدور توفيق زهر المعروف بسمعته الطيبة , لا شك ان الجريمة تستفحل , علينا واجب داخل المجتمع لان نربي اهلنا واطفالنا على التسامح ولغة الحوار وعدم اللجوء للعنف وذلك بموازاة مطاردة الشرطة وسلطات القانون على واجبها بأن تقوم به".وأضاف د.جبارين:"الشرطة المسؤول الاساسي في هذا الموضوع , على الشرطة التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي بشكل أكبر واسرع وجمع السلاح الغير مرخص وفك رموز جرائم القتل بشكل أكبر".