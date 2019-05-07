دبورية:اصابة, فتى, بجراح, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى (١٦ عاما)اصيب بجراح خطيرة جراء حادث طرق مروع قرب المسجد في دبورية مساء اليوم الثلاثاء.





واضاف البيان ان الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقلة بواسطة مروحية لمستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج.



الشرطة باشرت التحقيق.