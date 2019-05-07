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إصدار امر اغلاق للمخبز الذي قتل بجانبه النصراوي توفيق زهر



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أصدرت شرطة الناصرة أمر اغلاق لمدة ٣٠ يوما للمخبز الذي قتل بجانبه الفنان النصراوي توفيق زهر امس الاثنين.


وجاء في بيان الشرطة انه ضمن نشاط الشرطة لمحاربة العنف والجريمة قرر نائب قائد شرطة الناصرة اغلاق المخبز .





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