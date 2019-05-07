إصدار, امر, اغلاق, للمخبز, الذي, قتل, بجانبه, النصراوي, توفيق, زهر,

وجاء في بيان الشرطة انه ضمن نشاط الشرطة لمحاربة العنف والجريمة قرر نائب قائد شرطة الناصرة اغلاق المخبز .
وجاء في بيان الشرطة انه ضمن نشاط الشرطة لمحاربة العنف والجريمة قرر نائب قائد شرطة الناصرة اغلاق المخبز .
وجاء في بيان الشرطة انه ضمن نشاط الشرطة لمحاربة العنف والجريمة قرر نائب قائد شرطة الناصرة اغلاق المخبز .
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