إصدار, امر, اغلاق, للمخبز, الذي, قتل, بجانبه, النصراوي, توفيق, زهر,

وجاء في بيان الشرطة انه ضمن نشاط الشرطة لمحاربة العنف والجريمة قرر نائب قائد شرطة الناصرة اغلاق المخبز .

أصدرت شرطة الناصرة أمر اغلاق لمدة ٣٠ يوما للمخبز الذي قتل بجانبه الفنان النصراوي توفيق زهر امس الاثنين.

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