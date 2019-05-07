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الناصرة:وقفة احتجاجية على مقتل الفنان توفيق زهر



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تظاهر المئات في مدينة الناصرة احتجاجا على مقتل الفنان توفيق زهر ، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف .


يشار الى ان مدينة الناصرة تشهد غضب كبير على العنف المستشري في المدينة ومقتل اشخاص ابرياء.


ومن جهة اخرى تم تأجيل الجنازة حتى الساعة السادسة والنصف بعد تأخير تحرير الجثمان من المعهد الطبي الشرعي(ابوكبير).





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