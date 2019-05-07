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اصابتان بحادث بين اكسال والناصرة وازمة سير خانقة



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اسفر حادث طرق على شارع اكسال الناصرة - النفق عصر اليوم الثلاثاء عن اصابة شخصين احدهما وصفت اصابته بالمتوسطة والاخر بالطفيفة.



وتسبب الحادث بأزمة سير خانقة على الاشرع وصولا الى المنطقة الصناعية في الناصرة .

وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهم هناك .




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