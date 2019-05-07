بلدية, الناصرة, عن, جريمة, قتل, توفيق, زهر, -يد, الغدر, والجريمة, أصابته, في, قلبه, فتمزق, وتمزق, بمقتلهِ, الهدوء, والسكينة,

جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرةاليوم الثلاثاء :" في اليوم الأول من الشهر الفضيل طالت يد الغدر والجريمة والعنف ضحيةِ جديدة برصاص الدمار وكان سبباً لقتل النصراوي توفيق زهر ابن الناصرة البار الذي قضى عمره كله لم يؤذي فيه انساناً وأبدع في مجاله الموسيقى ليكون علماً من أعلام الناصرة الأصيلة الطيبة.

يد الغدر والجريمة أصابته في قلبه فتمزق وتمزق بمقتلهِ الهدوء والسكينة التي سادت المدينة زمناً لا بأس به.هذه الجريمة النكراء التي أدخلت المدينة في حالةٍ من الحزن والقلق والغضب والاسى ذلك انها أصابت الناس جميعاً الناس الذين بطبعهم يودون الحياة الكريمة والأمن والأمان.الناصرة بأهلها الطيبين اذ تبكي الضحية البريئة وتقف مع أهله وذويه في مصابهم ستعرف كيف تحصن ذاتها وتحمي مواطنيها أهلها الشرفاء من الة القتل والدمار والغدر.وتعرف كيف بوحدتها قادرة على الاستمرار على عهد العيش المشترك،والتعاضد،وصد كل منحرفٍ قاتل يريد بها السوء والتدمير.و نحن نعيش أيام الشهر الفضيل وروحهِ الايمانية نتوجه الى كافة اصحاب المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي الارتقاء بالخطاب الى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار وراء الاشاعات التي يبثها أولئك المرضى الذين يجدون بمثل هذه الاحداث الصعبة موطنٍ لإطلاق الاشاعات البغيضة واختلاق القصص والحكايات الكاذبة التي من شأنها زعزعة الايمان المطلق أن الناصرة عصيةٍ على كل من يسعى الى الفتنة فيها وتحريك الفتنة لأغراض في نفوسهم الحاقدة....علينا جميعاً الوقوف وقفة رجل واحد مع عائلة المغدور في الايام القريبة حتى انهاء المراسيم "الدفن والعزاء" وأن تلتقي كل الجهود والامكانيات وتتظافر من أجل حماية الناصرة ومجتمعنا كله من أولئك الحثالات الذين يسعون من خلال رصاصاتهم الغادرة قتل الانسان فينا.....علينا ان نكون حذرين،متيقظين،منتبهين على أن بوحدتنا نقف جسداً واحدً لسد الطريق على كل المتربصين.ونطالب معاً،الشرطة أن تلجم الجريمة والمجرمين وأن تصل لليد الفاعلة القاتلة الغادرة سريعاً لتنال عقابها....وتصل الى مروجي السلاح وتجارة فتعاقبهم وتستأصل هذا الدمار الشامل.....بلدية الناصرة برئيسها ونوابها وادارتها تتابع الاحداث أولاً بأول وتحاول أن تضمد الجرح الكبير النازف وتدعوا الجميع بأن يشجب ويستنكر كل تصرفٍ من شأنه اثارة النعرات والدعوة الى الوحدة النصراوية الخلاقة التي من شأنها صد المجرمين.....