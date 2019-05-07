تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدية الناصرة عن جريمة قتل توفيق زهر -يد الغدر والجريمة أصابته في قلبه فتمزق وتمزق بمقتلهِ الهدوء والسكينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرةاليوم الثلاثاء :" في اليوم الأول من الشهر الفضيل طالت يد الغدر والجريمة والعنف ضحيةِ جديدة برصاص الدمار وكان سبباً لقتل النصراوي توفيق زهر ابن الناصرة البار الذي قضى عمره كله لم يؤذي فيه انساناً وأبدع في مجاله الموسيقى ليكون علماً من أعلام الناصرة الأصيلة الطيبة.



يد الغدر والجريمة أصابته في قلبه فتمزق وتمزق بمقتلهِ الهدوء والسكينة التي سادت المدينة زمناً لا بأس به.هذه الجريمة النكراء التي أدخلت المدينة في حالةٍ من الحزن والقلق والغضب والاسى ذلك انها أصابت الناس جميعاً الناس الذين بطبعهم يودون الحياة الكريمة والأمن والأمان.


الناصرة بأهلها الطيبين اذ تبكي الضحية البريئة وتقف مع أهله وذويه في مصابهم ستعرف كيف تحصن ذاتها وتحمي مواطنيها أهلها الشرفاء من الة القتل والدمار والغدر.وتعرف كيف بوحدتها قادرة على الاستمرار على عهد العيش المشترك،والتعاضد،وصد كل منحرفٍ قاتل يريد بها السوء والتدمير.


و نحن نعيش أيام الشهر الفضيل وروحهِ الايمانية نتوجه الى كافة اصحاب المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي الارتقاء بالخطاب الى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار وراء الاشاعات التي يبثها أولئك المرضى الذين يجدون بمثل هذه الاحداث الصعبة موطنٍ لإطلاق الاشاعات البغيضة واختلاق القصص والحكايات الكاذبة التي من شأنها زعزعة الايمان المطلق أن الناصرة عصيةٍ على كل من يسعى الى الفتنة فيها وتحريك الفتنة لأغراض في نفوسهم الحاقدة....


علينا جميعاً الوقوف وقفة رجل واحد مع عائلة المغدور في الايام القريبة حتى انهاء المراسيم "الدفن والعزاء" وأن تلتقي كل الجهود والامكانيات وتتظافر من أجل حماية الناصرة ومجتمعنا كله من أولئك الحثالات الذين يسعون من خلال رصاصاتهم الغادرة قتل الانسان فينا.....


علينا ان نكون حذرين،متيقظين،منتبهين على أن بوحدتنا نقف جسداً واحدً لسد الطريق على كل المتربصين.


ونطالب معاً،الشرطة أن تلجم الجريمة والمجرمين وأن تصل لليد الفاعلة القاتلة الغادرة سريعاً لتنال عقابها....وتصل الى مروجي السلاح وتجارة فتعاقبهم وتستأصل هذا الدمار الشامل.....


بلدية الناصرة برئيسها ونوابها وادارتها تتابع الاحداث أولاً بأول وتحاول أن تضمد الجرح الكبير النازف وتدعوا الجميع بأن يشجب ويستنكر كل تصرفٍ من شأنه اثارة النعرات والدعوة الى الوحدة النصراوية الخلاقة التي من شأنها صد المجرمين..... 




كلمات متعلقة

بلدية, الناصرة, عن, جريمة, قتل, توفيق, زهر, -يد, الغدر, والجريمة, أصابته, في, قلبه, فتمزق, وتمزق, بمقتلهِ, الهدوء, والسكينة,

تابعونــا

مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر 2019-05-23 | 11:29:31

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، أنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 3...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة 2019-05-23 | 11:12:39

سمح بالنشر صباح اليوم الخميس ان الشرطة اعتقلت شابا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب عبلين . دبورية حرق اطارات امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com