الليلة-, ليفربول, في, غياب, صلاح, وفيرمينو, يتطلع, لمعجزة, أمام, برشلونة,

يتسلح ليفربول الإنجليزي بروح نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2005 في إسطنبول عندما يستضيف برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب أنفيلد اليوم في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وكان ليفربول قلب تخلفه صفر - 3 في الشوط الأول أمام ميلان الإيطالي في نهائي عام 2005 ليدرك التعادل 3 - 3 في نهاية المباراة ثم يحسم النتيجة في صالحه بركلات الترجيح محرزا لقبه الخامس في المسابقة العريقة.وبلغ ليفربول النهائي مرتين بعد ذلك وخسر أمام ميلان بالذات عام 2007، وريال مدريد الإسباني العام الماضي.وسيتعين على الفريق الإنجليزي الشمالي العريق تكرار هذا الإنجاز في مواجهة الفريق الكاتالوني الذي تقدم عليه بثلاثية نظيفة بينها هدف خرافي لميسي من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا سددها في الزاوية اليمنى العليا لشباك مرمى الحارس البرازيلي اليسون بيكر.وبعد أن خاض ليفربول معركة شرسة ضد نيوكاسل وخرج فائزا بصعوبة 3 - 2 ليستعيد مؤقتا مركز الصدارة في الدوري الإنجليزي قبل نهايته بمرحلة واحدة، فإن المباراة قد تترك آثارا سلبية على مواجهة برشلونة لا سيما في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في رأسه أواخر اللقاء ولم يكمله، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لإصابة في المحالب.وقال كلوب: «كلاهما سيغيب عن مواجهة الإياب. اثنان من أفضل المهاجمين في العالم غير متوفرين ضد برشلونة ونحن في حاجة إلى تسجيل أربعة أهداف».وتابع: «هذا الأمر لا يسهل الأمور بالنسبة إلينا، لكن ما دام لدينا 11 لاعبا على أرضية الملعب سنحاول قلب النتيجة».وأوضح: «علينا التعامل مع نتيجة مباراة الذهاب. كنا نود تسجيل هدف لتسهيل مهمتنا إيابا لكن هذا الأمر لم يحصل. سنحاول، فإذا نجحنا كان به، وإلا فلنخرج بأفضل طريقة ممكنة».وأضاف كلوب قائلا: «لم أكن أتصور أننا كنا سنحتاج إلى تسجيل الكثير من الأهداف في العودة، نحن مستعدون لخوض 95 دقيقة أو أكثر من أجل القيام بهذا، خطوة بخطوة، علينا أن نجيد بشكل كبير في الدفاع وأن نجيد أكثر في الهجوم، أكرر، سنحاول القيام بهذا».وردا على سؤال عن مباراة برشلونة أمام روما في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما تمكن الفريق الإيطالي من إقصاء نظيره الإسباني من دور الثمانية رغم أنه كان متأخرا في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، أجاب كلوب قائلا: «نعم هذا مثال جيد من أجل محاولة إقصاء برشلونة، هناك اختلافات كثيرة وكبيرة، لن أجلس هنا للتحدث عن لاعبي برشلونة أو عن قيمة الفريق الكبيرة».وتابع قائلا: «أجلس هنا لكي أتحدث عن فتياني وعن ليفربول وعن الجاهزين، وسنحاول القيام بهذا حتى النهاية، يمكنك مقارنة هذا اللقاء بمباراة روما أو بأي مباراة أخرى، ولكنه شيء مختلف».وتحدث المدرب الألماني عن رؤيته الخاصة لمباراة العودة أمام برشلونة؛ حيث قال: «بالطبع علينا أن نسجل أمام برشلونة، ولكن علينا أن نأخذ في الحسبان عوامل أخرى، برشلونة فريق كبير ومعقد، ولدينا نتيجة صعبة (بالذهاب)، علينا أن نسير خطوة بخطوة، ليس علينا أن نفكر في الهدف الثالث قبل الأول».وأكمل قائلا: «علينا أن نحاول تحقيق هذا شيئا فشيئا وألا نشعر بالقلق». وكشف كلوب أن النجم المصري محمد صلاح يتعافى بشكل جيد من إصابته، وأوضح: «إنه بحالة جيدة ولكنه لن يلعب، لن يكون جاهزا أمام برشلونة».وكان كلوب يأمل عودة فيرمينيو لكنه ما زال يعاني من آلام عضلية. وكان فيرمينو يعاني من هذه الإصابة قبل لقاء الذهاب ولم يشارك سوى في الدقائق العشر الأخيرة ويبدو أن الإصابة عاودته. لكن ليفربول يملك أكثر من بديل في مركز قلب الهجوم حيث يستطيع كلوب اللجوء إلى البلجيكي ديفوك أوريجي الذي نزل بدلا من صلاح وسجل هدف الفوز في مرمى نيوكاسل، أو دانيال ستوريدج.وقال الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول: «ندرك مدى صعوبة المهمة بالنظر إلى كوكبة اللاعبين في برشلونة والإمكانات التي أظهرها الخصم في مباراة الذهاب، لكننا أظهرنا في بعض الفترات قدرتنا على صناعة فرص خطيرة أمامهم، وأن نصعب عليهم الأمور». وأضاف: «إنهم يحققون استفادة مضاعفة من خلال ميسي، لكننا سنحاول أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل التأهل للنهائي».وأوضح ديان لوفرين مدافع ليفربول: «لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار وعليهم أن يثبتوا كفاءتهم في المباريات الكبرى، وأعتقد أننا تنتظرنا مباراة كبيرة، لذا أتوقع واحدة من أكبر المباريات في أنفيلد». وأضاف: «لهذا السبب نحن ليفربول، ولهذا السبب ليفربول ناد استثنائي».وأشار: «نتيجة مباراة الذهاب ليست مقياس، لقد تفوقوا (برشلونة) 3 - صفر ولكن كرة القدم لا تعرف التوقعات خاصة في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد». وأبدى لوفرين ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة، حتى في ظل غيابصلاح، وقال: «لقد أظهرنا عدة مرات قدرتنا على اللعب من دون صلاح، ونجوم آخرين أيضا بالفريق. لكن الشيء الأكثر أهمية هي الجماهير، أتمنى أن نحقق هدفنا، ولكننا نحتاج إلى أقصى مساندة ممكنة من جانب الجماهير»،.وقد يضطر جورجينيو فينالدوم للمشاركة في المباراة برشلونة كرأس حربة وهمي مثلما فعل في مباراة الذهاب في ظل غياب فيرمينو. وقال جورجينيو: «ستكون مهمة صعبة حقا لأننا في حاجة لتسجيل أربعة أهداف وعدم استقبال مرمانا أي أهداف أمام برشلونة، الأمر صعب للغاية ولكن ليس من المستحيلات».في المقابل حذر مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي لاعبي فريقه من مغبة الاعتبار بأن النتيجة حسمت، مذكرا إياهم بخروج الفريق أمام روما الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية بعد أن تقدم برشلونة ذهابا 4 - 1 على فريق العاصمة الإيطالية قبل أن يخسر صفر - 3 ويخرج خالي الوفاض.وقال فالفيردي: «ليفربول فريق يجعل المنافس يعاني. وبطبيعة الحال، كنا نتمتع بأفضلية ثلاثة أهداف العام الماضي ثم خرجنا».في المقابل تحدث مدافع برشلونة الفرنسي كليمان لانغليه عن تلك المواجهة بقوله: «ما زالت علامة مؤلمة. تلك المباراة ألحقت الأذى بنا. نريد أن نمحي ذلك ونعيش موسما جميلا لكي ننسى. نريد مداواة تلك الجراح».ويبدو ليفربول أقوى من روما لأنه نجح في تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر 19 مرة هذا الموسم في مواجهة منافسين أقوياء أمثال باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو قاريا، ومانشستر يونايتد وآرسنال محليا.لكن برشلونة ثابت في المستوى في الآونة الأخيرة وقد حقق الفوز 14 مرة في آخر 17 مباراة في مختلف المسابقات، علما بأن التعادل مرتين والخسارة مرة واحدة ضمن هذه السلسلة جاء بعد إراحة المدرب للاعبين عدة بعد ضمان اللقب المحلي. كما أن برشلونة يخوض نهائي كأس إسبانيا في 25 الحالي ضد فالنسيا ويسعى إلى إحراز الثلاثية للمرة الثالثة في مدى 10 أعوام.واعتبر فالفيردي أن فريقه يدخل المباراة ضد لليفربول بمعنويات مرتفعة، وقال في هذا الصدد: «نملك الأفضلية لأننا أحرزنا اللقب المحلي، وهذا الأمر سيساعدنا بلا شك».وكان ميسي وعد أنصار في بداية الموسم المحلي بجلب كأس دوري الأبطال الجميلة إلى كامب نو.وقال ميسي بعد مباراة الذهاب: «في الواقع لقد حصلنا على فرصة لجعل النتيجة 4 - صفر في نهاية المباراة. حققنا نتيجة جيدة جدا لكننا سنذهب إلى ملعب صعب للغاية يملك تاريخا كبيرا وهذا الأمر يضع لاعبي الفريق تحت الضغط. ندرك تماما بأن الأمور لم تحسم بعد».ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين في دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 12 هدفا ويحتاج إلى هدفين آخرين لمعادلة أفضل رقم شخصي له في المسابقة القارية عندما سجل 14 موسم 2011 - 2012.