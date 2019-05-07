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الف دولار لاصحاب المنازل المدمرة خلال قصف غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت وزارة الاشغال في قطاع غزة دفع مبلغ عاجل بقيمة (1000$) لكل اسرة دمرة منزلها كليا من خلال المؤسسات الخيرية مشيرة الى ان الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و 30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.



وأعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال بغزة البدء بإجراءات إزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة منذ بدء العدوان والبدء عبر اللجان الفنية بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة.


ودعا سرحان في مؤتمر صحفي بغزة كافة المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها من خلال تقديم بدل إيجار وبدل أثاث باعتباره أمراً عاجلاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع. ونؤكد على أن الوزارة ستقوم بتسهيل مهمة كاف الجهات الفاعلة في برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.




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