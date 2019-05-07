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أول فطور لأحلام في رمضان.. فما هو؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجواء  مطبخها، وأظهرت فيه أول "فطور" لها في شهر رمضان الكريم.



بدورها أحلام أشرفت على فطور اليوم الأول من شهر رمضان، وهو "برياني لحم"، كاشفة علن السر وراء التخلّص من "الزفرة" في اللحم.


ولفتت أحلام إلى أنها ستقدم للمتابعين خطوات هذا الطبق على إحدى صفحاتها الخاصة.




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