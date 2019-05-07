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رونالدو يفقد شغفه بمتعة خاصة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تغيير أسلوب لعبه خلال مشواره الكروي. 



وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة الباييس، إن مراوغة اللاعبين لم تعد تشعره بالمتعة، خاصة مع تقدمه في العمر.


وأضاف رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا "اعتدت سابقًا أن أمضي تلك اللحظات عندما أدخل إلى الملعب لأقول في نفسي (سأقوم بالمراوغات)".


وتابع "لكي أكون صادقاً، لم أعد أشعر بتلك الرغبة فيها. أرى كرة القدم كمهمة، أذهب إلى الميدان لأفوز وأتحسن".


ويختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسماً قوياً مع يوفنتوس الإيطالي، لكن نجاحه الكبير في موسمه الأول مع السيدة العجوز يبقى منقوصًا بخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا.


وسجل رونالدو مع يوفنتوس، 28 هدفًا وتمكن من صناعة 13 آخرين خلال 41 مباراة هذا الموسم بكافة المسابقات. 




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