تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 11:29:31 مصر تتحرى أول أيام عيد الفطر |  2019-05-23 11:26:27 الأضخم في العالم… اكتشاف بركان هائل في قاع المحيط الهندي |  2019-05-23 11:12:39 اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل احمد ضراغمة من باقة |  2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خمس نصائح لإنقاص الوزن في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل تريد إنقاص وزنك أو المحافظة على رشاقتك، لكنك ترى في شهر رمضان الكريم عقبة أمام نظامك الغذائي، بسبب مواعيد الإفطار والسحور والعادات والتقاليد ومغريات الأكلات الشهية والحلويات؟



لا تقلق فأخصائيو التغذية وعلاج السمنة لا يشاركونك الاعتقاد نفسه، بل على العكس يرون رمضان شهرا مثاليا لإنقاص الوزن بشكل متسارع، لكن بشرط اتباع خمس نصائح.


احذر إهمال السحور


تحذر أخصائية التغذية العلاجية وتنسيق القوام سارة محسن من يتجاهلون وجبة السحور لاعتقادهم أن توقيتها المتأخر جدا بالليل وقبل النوم مباشرة يتسبب في زيادة للوزن.


وتقول أخصائية التغذية العلاجية إن هذا الكلام صحيح في غير أيام الصوم، حيث يكون هناك متسع طوال اليوم لتعويض الجسم بالمشروبات والأغذية المناسبة من طعام وفاكهة وغيرها، أما في رمضان لا توجد سوى وجبتين رئيسيتين، وحرمان الجسم من أيهما يؤدي إلى نتيجة عكسية، فالاستغناء عن السحور لا يؤدي إلى فقدان الوزن نهائيا.


وتشير محسن إلى ضرورة تناول وجبة السحور، مؤكدة أن الوجبة التي تساعد على إنقاص الوزن يمكن أن تتكون من نصف رغيف خبز بلدي أو رغيف من خبز التخسيس مع بيضة مسلوقة، أو ثماني ملاعق فول بزيت الذرة أو الزيت الحار أو زيت الزيتون، وكوب زبادي منزوع الدسم، بالإضافة إلى شريحتين من ثمار البطيخ أو التفاح أو الموز.


 
ساعة سحرية


يرى عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة واستشاري العلاج الطبيعي عماد فهمي أن هناك ساعة سحرية في رمضان لمن في مقدورهم ممارسة الرياضة، تتمثل في ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار بساعتين، مضيفا "فنصف ساعة وحبذا لو ساعة من المشي قادرة على إذابة شحوم الجسم بسرعة تعادل أربعة أضعافها من أي وقت آخر".


ويرجع فهمي ذلك إلى أن مخزون السكر في العضلات في هذا الوقت يكون أقل ما يمكن، والمجهود البدني هنا يجبر الجسم على الحرق من مخزون الدهون والشحوم به، مما يعني استفادة قصوى من هذا المجهود قبيل الإفطار.
 
إفطار مثالي
تمثل ساعة الإفطار ذروة الإغراءات للصائمين بعد حرمان من الشراب والطعام يتخطى ثلثي اليوم، مما يجعل من الصعوبة التحكم في كميات الطعام أو الشراب الداخلة إلى الجسم أمام موائد عامرة بما لذ وطاب خاصة في حالة مأدبات الأهل والأقارب.



ويرى استشاري علاج السمنة والنحافة أحمد دياب أنه لا يجب أن يزيد الطبق الرئيسي على ربع دجاجة من دون جلد أو قطع من اللحم أو الأسماك لا تزيد عن 250 غراما، ويمكن تناول من أربع إلى ست ملاعق أرز.


كما يٌنصح بزيادة الخضروات في وجبة الإفطار على حساب النشويات.
 
مشروب سحري
ينصح عضو الجمعية الأميركية للتغذية الإكلينيكية محمود عبد الله الصائمين بعدم الانكباب على شرب المياه عقب آذان المغرب، خاصة مع العطش الشديد في فصل الصيف، ويرى أن كوبا واحدا من الماء كاف، وتجاوزه يعمل على توسيع المعدة نتيجة تمدد العصارة الهاضمة، مما يعني زيادة كمية الطعام اللازمة للشبع، موضحا أنه يمكن شرب الماء بعد الإفطار بساعة واحدة وحتى السحور كما نشاء.


ويؤكد عبد الله على ضرورة تجنب من يبغون إنقاص أوزانهم فواتح الشهية كالمخللات والشطة، والاستعاضة عن الملح قدر الإمكان بالتوابل والبهارات كالكمون والقرفة والزعتر، ويعد عصير الليمون مع البقدونس إذا تم تناوله بعد صلاة التراويح مشروبا هائلا لحرق الدهون في هذا الوقت.


ويلفت أحمد دياب إلى ضرورة الحرص على شرب كوب من الحليب خلال فترة الإفطار وحتى السحور لاحتوائه على عنصري الكالسيوم والبروتين اللذين يحتاجهما الجسم في هذا الوقت، كما أنه يحمي الجسم من الجفاف، ويساعد على زيادة معدل عمليات الحرق وحرق الدهون بقوة وبسرعة.


أما استشاري علاج السمنة والنحافة أحمد دياب فيفضل للصائم الإفطار على بضع حبات تمر مع كوب من عصير الفاكهة لموازنة السكر بالجسم، ثم يصلي المغرب لإعطاء فرصة للمعدة خلال تلك الدقائق ثم يتناول طبق سلطة صغيرا أو طبق شوربة ليعطيه شعورا بالشبع.
 
الحلويات


وينصح دياب بعدم تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، لأنها تسبب زيادة حجم المعدة وتأخير عملية الهضم، كما تحدث اضطرابا في مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى ازدياد الرغبة في تناولها.


ويؤكد دياب أن الوقت المثالي لتناول الحلويات بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الإفطار، مشددا على عدم الإكثار منها.




كلمات متعلقة

خمس, نصائح, لإنقاص, الوزن, في, رمضان,

تابعونــا

كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة أسبوعين على جسمك؟ 2019-05-23 | 11:28:12

لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون 2019-05-22 | 17:00:16

تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...

مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا مصابيح الضوء الأزرق خطيرة للغاية.. تجنبها فورا 2019-05-22 | 14:55:37

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...

ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ ما أسباب أمراض الكبد المميتة ؟ 2019-05-22 | 13:30:34

كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...

أعراض وجود الحصى في الكلى أعراض وجود الحصى في الكلى 2019-05-22 | 10:40:43

أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...

الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف الصحة العالمية تكشف أكبر عوامل خطر الإصابة بالخرف 2019-05-21 | 14:50:41

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...

طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان طبيب تركي: هذه أفضل فترة للرياضة في رمضان 2019-05-21 | 12:40:04

قال الطبيب التركي، ياووز يلدز، رئيس قسم الطب الرياضي في كلية الطب بجامعة العلوم...

اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم 2019-05-21 | 10:45:56

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم،...

للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين 2019-05-20 | 22:53:57

تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي...

ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال ساعتان يومياً.. هذا ما تفعله الشاشات بالأطفال 2019-05-20 | 20:36:49

أظهرت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ قائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حناالشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد الحركة الاسلامية المتابعة لجنة انتخابات السبت القادم بيان دستور صيغة مؤبد مؤبدان السجن علي مطيرات الفرعة النقب قتل ابنتيه رماس اسيناد اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربتشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد اصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحيةاستمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com