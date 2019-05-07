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في لقطة نادرة.. حكم يطرد حكما.. والنتيجة حرمان 10 أعوام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا طريفا، جرت أحداثه خلال إحدى مباريات الدوري الأسترالي للشباب في الرابع من مايو الجاري.


وفي الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، توقف اللعب بعد سماع صافرة الحكم لعدة مرات متتالية، ليتبين أن الذي يستخدم الصافرة هذه المرة ليس حكم الساحة بل رجل يرتدي لباس حكم، ويضع قناعا مكسيكيا اقتحم أرضية الملعب.

وأشهر الحكم المقنع البطاقة الحمراء بوجه حكم الساحة الحقيقي، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من نزع قناعه، ليغادر الملعب بعدها.




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